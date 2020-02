BTL: República Dominicana será o país em destaque na maior feira de viagens de Lisboa

A 32.ª edição da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa invade a FIL, no Parque das Nações, entre 11 e 15 de Março, para transformar mais uma vez a cidade no centro das atenções. A República Dominicana é o país convidado e o stand no Pavilhão 4 promete dar a conhecer um “destino multifacetado e apaixonante”.

Este ano, a República Dominicana é o destino internacional convidado da maior montra de promoção turística a nível nacional, que acontece de 11 a 15 de Março nos quatro pavilhões da FIL, no Parque das Nações. Além de promoções e sorteios especiais, os visitantes vão ficar a conhecer melhor este país “repleto de cultura, música, dança, tradição, praias paradisíacas e muito mais”, como anuncia em comunicado a BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa.

O convite “foi recebido com um enorme entusiasmo”, uma vez que todos os anos é registado um aumento de turistas portugueses na ilha caribenha, de acordo com Karyna Font-Bernard, directora do Turismo da República Dominicana para Espanha e Portugal. “As praias paradisíacas de água quente e a existência de charter directos para o destino são grandes impulsionadores na escolha dos portugueses. No entanto, a República Dominicana tem muito mais a oferecer e são os destinos menos conhecidos que queremos também trazer à edição da BTL deste ano”, afirma ainda.

“Faz todo o sentido reforçarmos as relações com o Turismo da República Dominicana pela diversidade de oferta turística que apresenta”, reforça Dália Palma, gestora da BTL, também em comunicado, onde se refere ainda a instalação do stand do país convidado no Pavilhão 4, com uma aposta forte na “gastronomia típica, as praias mais bonitas do mundo e campos de golfe de renome internacional”.

A abertura ao público está marcada para 13 de Março, a partir das 17.00, e os bilhetes já estão à venda no site da BTL em diferentes formatos: passe diário (6€), pack de três (16€) ou quatro (22€). A entrada é grátis até aos dez anos.

FIL – Centro de Exposições e Congressos de Lisboa. Sex-Dom 17.00-20.00. 6€-22€.

