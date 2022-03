Bumba na Fofinha tem novo espectáculo de stand-up, mas já está esgotado

A humorista Mariana Cabral sobe ao palco do Teatro Tivoli BBVA no domingo, 3 de Abril. Os bilhetes esgotaram em menos de uma hora.

Mariana Cabral, conhecida como Bumba na Fofinha, anunciou esta quinta-feira um novo espectáculo de stand-up. A humorista fará um espectáculo inspirado no conceito de baby shower, com direito a amigos e presentes. O “Bumbs Shower” acontece no dia 3 de Abril, no Teatro Tivoli BBVA.

"Com convidados especiais e uma 'lista de presentes', Mariana Cabral pretende, numa altura em que 'o mundo está de pernas para o ar', 'ajudar quem tem problemas bem maiores do que mamilos gretados'", lê-se na nota que anuncia o evento. A receita dos bilhetes, entre os 20 e os 30€, reverte integralmente para o Banco do Bebé – Associação de Ajuda ao Recém-Nascido.

O espectáculo, que esgotou em menos de uma hora, "conta com vários 'módulos', cada um a ser esmiuçado, desmistificado e satirizado, com 'amigos e celebridades de significância mais ou menos razoável' que vão desde o período do parto, ao pós-parto, passando pela amamentação, enxoval e educação", adianta o mesmo comunicado.

Tivoli BBVA. Dom 3. 21.00. 20-30€.

