Até 5 de Janeiro, a Aldeia de Natal, localizada junto à Baía do Seixal, recebe público de todas as idades. O recinto inclui uma árvore de Natal, mas também uma pista de gelo, carrinhos de choque no gelo (bumper cars on ice, em bom estrangeiro), um comboio turístico, um carrossel ao estilo parisiense e ainda um trampolim povoado por duendes, entre outras atracções especialmente convidativas para os mais pequenos.

Mas a Aldeia de Natal do Seixal não fica por aqui. Quando estiver tudo visto em terra, pode sempre embarcar numa viagem pelo Tejo, num passeio a bordo de uma embarcação tradicional com o título Natal à Vela. A aldeia inclui ainda várias opções de street food e esplanadas com a gastronomia típica da região.

Outro destaque desta edição é o espectáculo Mais Um Natal sem Hospital no Seixal, marcado para 8 de Dezembro (domingo), na Sociedade Filarmónica União Seixalense. A organização adianta a presença de Tony Carreira e dos Anjos, entre outros artistas a anunciar brevemente.



Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal do Seixal, em comunicado, afirma que espera "atrair milhares de visitantes, para um evento que cresce e melhora ano após ano e em que a população não paga qualquer quantia para aceder ao recinto da Aldeia de Natal". Outro objectivo da organização passa pela angariação de fundos com a venda de artesanato e outros produtos tradicionais, revela o mesmo comunicado.

Baía do Seixal (Seixal). Seg-Qui 12.00-20.00, Sex-Sáb 10.30-22.30, Dom e feriados 10.30-21.00, 24 e 31 Dez 10.30-21.00, 25 Dez e 1 Jan 15.00-20.00 (encerra nos dias 9, 10 e 16 Dez). Até 5 de Janeiro. Entrada Livre

🎄Milagre de Natal – uma festa com TUDO à discrição

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp