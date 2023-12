Burel junta-se à Lachoix para fazer os primeiros sapatos unissexo da marca portuguesa

O quinto aniversário da Lachoix celebra-se com uns loafers também desenhados para homem, resultado de uma colaboração com a fábrica têxtil da Serra da Estrela.

"Não tem para homem?" A pergunta repetia-se com regularidade, primeiro no site, depois na loja no Príncipe Real, e a vontade de criar um modelo unissexo não parava de aumentar. Os cinco anos da Lachoix foram o pretexto perfeito – isso e a colaboração com a Burel Factory, a primeira da história da marca portuguesa de sapatos. Assim nasceram três novos loafers, para homem e mulher (os números vão do 36 ao 44), em verde, beje e bordeaux.

"Pensámos sempre em parcerias, é muito importante as marcas portuguesas apoiarem-se umas às outras com estes casamentos", disse a fundadora Fátima Carvalho no almoço de aniversário da Lachoix na loja do Pátio do Tijolo, na passada terça-feira, 12 de Dezembro, acrescentando que a colaboração foi "incrível, muito fácil." "A Burel já tinha feito uma parceria com a Sanjo e criado ténis, mas sapatos foi a primeira vez. Mostrámos o modelo em que estávamos a pensar, eles mostraram-nos o catálogo e deram-nos liberdade total para escolher", continuou.

DR Fátima Carvalho, fundadora da Lachoix, com o modelo que resultou da colaboração com a Burel Factory



De edição limitada (foram lançados apenas cerca de 150 pares), estes novos mocassins juntam os materiais elegantes associados à Lachoix – sola de couro, forro em pele de vaca – ao burel, um tecido artesanal 100% português, feito de lã das ovelhas de raça Serra da Estrela. Prometem ser quentes, confortáveis, duradouros e resistentes. A sustentabilidade está sempre em cima da mesa e a novidade, que já está à venda na loja da Lachoix e da Burel, bem como online (289€), é um reflexo desse compromisso.

DR

Nos planos para o futuro, a Lachoix tem outras colaborações com marcas portuguesas, mais modelos unissexo e novidades na loja. "Gostávamos de fazer aqui alguns eventos e convidar outras marcas a estarem presentes", confessou Madalena, filha de Fátima, que acaba de se juntar à empresa familiar a tempo inteiro.

Pátio do Tijolo (Príncipe Real). Seg-Sex 10.00-19.00, Sáb 10.30-19.30

