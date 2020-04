Byfurcação oferece 'Teatro à Porta Fechada' aos miúdos

As histórias de A Carochinha, O Gato das Botas ou A Cigarra e a Formiga são contadas em vídeos divulgados online. Cada um tem menos de dez minutos.

A Companhia Byfurcação não é de se fechar em salas de espectáculo tradicionais, muito menos em casa, mas agora que tem mesmo de ser arranjou uma solução para continuar a chegar aos mais novos: o projecto Teatro à Porta Fechada, que inclui pequenos vídeos – que nunca chegam aos dez minutos – com contos tradicionais como A Carochinha, O Gato das Botas ou A Cigarra e a Formiga.

"Quem conhece o nosso trabalho sabe que os nossos espectáculos vivem da interacção com o nosso público, mas também nós nos tivemos de nos adaptar a esta nova realidade", explica a companhia de teatro infantil, que já actuou em museus e jardins. "Assim, do amor pelo teatro e pela cultura, do respeito e atenção que temos pelo nosso público, quisemos estar juntos nesta altura mais difícil, e criamos pequenas histórias, sem praticamente recursos nenhuns, mas que ajudam a passar o tempo, e a entreter miúdos e graúdos."

As histórias, disponíveis nas contas de Facebook, Instagram e Youtube da Byfurcação, são gravadas num único take, para replicar a experiência do teatro ao vivo. "Todos os pequenos lapsos fazem parte da emoção do momento. Os recursos são mínimos pois estamos fechados em casa, como todos", continuam em comunicado de imprensa.

A Carochinha teve mais de 10 mil visualizações na primeira semana. Mas há muitas outras histórias para ver e ouvir à boleia da companhia: O Gato das Botas, A Cigarra e a Formiga, O Patinho Feio, O Capuchinho Vermelho, A Rã e o Touro ou A Princesa e o Sapo.

