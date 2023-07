Cabe sempre sempre mais uma. Há nova data para ‘Uma Nêspera no Cu’

O novo espectáculo de Uma Nêspera no Cu tem nova data e os bilhetes já estão à venda. O fenómeno regressa aos palcos com dilemas morais em Dezembro deste ano e depois de a primeira data, dia 8, esgotar num par de horas na Blueticket – embora hoje haja ainda alguns lugares disponíveis na Ticketline –, tem outra oportunidade de tentar reservar lugar para ver Bruno Nogueira, Filipe Melo e Nuno Markl ao vivo, na Altice Arena. A nova data é 9 de Dezembro, um sábado.

A última vez que o trio se apresentou em palco foi em Maio de 2019, com uma versão musical do espectáculo, que já tinha esgotado cerca de seis vezes, com mais de 20 mil pessoas a assistirem ao vivo. Mas o podcast está parado desde um especial de Natal a 24 de Dezembro de 2018, dois anos depois de sair o episódio 10, o último da segunda temporada de Uma Nêspera no Cu.

Para este novo espectáculo, que ainda não se sabe que formato terá, os bilhetes custam 18€ para o balcão 2, 27€ para o balcão 1, e 30€ para o balcão zero, sem lugares marcados. Já os bilhetes para os assentos (com lugar marcado) mais perto do palco — que vai ser posicionado no centro da Altice Arena —, as plateias VIP 1, 2, 3 e 4, custam 40€.

