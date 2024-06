Cabem todas as músicas nas Noites de Verão da Filho Único

Lisboa não é o mesmo sítio que era em 2009, quando a Filho Único começou a programar as suas (e as nossas) Noites de Verão no Museu do Chiado. A própria Filho Único não é o que era, as pessoas que eram. Nem nós. No entanto, nas suas Noites de Verão continuamos a sentir a mesma curiosidade e vontade de mostrar o novo. Este ano, de quinta-feira a sábado, outra vez ao longo do mês de Julho.

Nos finais de tarde de quinta-feira, este Verão, há novas músicas para descobrir no Pátio da Cisterna da Faculdade de Belas-Artes, no Chiado, enquanto na sexta-feira há concertos na Galeria Quadrum, em Alvalade. Já nos sábados, à noite, a música e as artes visuais dialogam no farO, dentro da Igreja de Santa Isabel, em Campo de Ourique. Por fim, no último sábado do mês, faz-se a festa no Jardim do Goethe-Institut, ao longo da tarde.

As gaitas de Vasco Alves e as Rochas da Ajuda vão ser as primeiras a ouvir-se, logo na quinta-feira, 4 de Julho, a partir das 19.30. O programa, que desta feita foi desenvolvido com a ajuda de Daniel Pinheiro e Fernando Fadigas, coordenadores da pós-graduação em Arte Sonora: Processos Experimentais, da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, inclui ainda a DJ Marcelle, no primeiro dia.

Segue-se mais uma edição dos Encontros de Música Nova, na sexta-feira, 5, à mesma hora. Este ano, o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa trabalhou com os compositores Henrique Apolinário, Rafael Toral, XEXA e a dupla de Maria Reis e Tomé Silva. No sábado, 6, é projectada a ópera surrealista Connecticut Pappoose, de Ernest Gusella, pelas 22.00.

A segunda semana destas Noites de Verão começa com concertos de HIFA, nome com que o baixista Francisco Couto (acompanhante de bbb hairdryer, nëss e Maria Reis) assina as suas composições electrónicas; e dos DJs carolf, usof e asio, em representação do colectivo Living Room. No dia seguinte, 12 de Julho, o colectivo vietnamita Rắn Cạp Đuôi estreia-se em Portugal, num double bill com as Aggressive Girls Dakoi e Diana XL. E no sábado, 13, somos convidados a assistir ao ensaio público da K7 do K4, a partir de Almada Negreiros, com música de Marta Ângela, Nu No e Tropa Macaca.

Na quinta-feira, 18, testemunharemos um par de encontros. Primeiro, entre a voz e o sintetizador de Inês Condeço e as electrónicas de Pedro PMDS. E entre os brasileiros Mbé e Lucas Pires. No dia seguinte, mais um par de nomes internacionais: a produtora punk Charlotte Valentine, mais conhecida como No Home, e a festa brava dos Poor Boys. Sábado, 20, pelas 22.00, é exibido DreamFM.

E estamos a chegar ao fim. Com concertos de Guilherme Curado e de Gustavo Costa na quinta-feira, 25; e do grupo Lebrija por Corraleras, da Andaluzia, na sexta-feira. A matiné de sábado, no Jardim do Goethe-Institut, tem cartaz recheado, com a produtora e artista francesa Crystallmess, a brasileira SoundPreta, e o histórico vocalista e produtor de dub techno Paul St. Hilaire, ou Tikiman, com Richard Akingbehin. De regresso ao farO, será possível assistir a vídeos de Animal Charm, David Askevold, Catherine Biocca, Bill Etra, Louise Ledeen, Amy Lockhart, Copper Giloth, Ernest Gusella e Miguel Soares.

+ O funk minimalista de DJ Anderson do Paraíso vai ouvir-se no OUT.FEST