O funk minimalista de DJ Anderson do Paraíso vai ouvir-se no OUT.FEST

Um dos principais inovadores contemporâneos do funk brasileiro – o paulista DJ K – estreou-se este mês em Lisboa. E outro dos mais arrojados produtores do género está a caminho. O DJ Anderson do Paraíso, que lançou este ano o álbum Queridão, é uma das mais recentes confirmações para a vigésima edição do OUT.FEST, que voltará a dinamizar vários espaços do Barreiro entre 2 e 6 de Outubro.

Apesar de Queridão ter sido editado pela mesma Nyege Nyege Tapes que internacionalizou DJ K no ano passado, o funk de ambos é radicalmente diferente. A música do DJ de Belo Horizonte é minimalista e ambiental; sonicamente, não podia estar mais longe do caos distorcido da bruxaria de DJ K. Porém, é igualmente sombria e representativa da elasticidade do género e das diferentes direcções para onde a geração Z está a puxá-lo. As letras sexualmente explícitas são um elemento comum.

O DJ de Belo Horizonte não é a única adição ao elenco. A organização anunciou também o regresso ao Barreiro dos CAVEIRA, banda alinhada a todos os níveis – ético, estético, temporal – com o festival barreirense. O quarteto liderado há duas décadas por Pedro Gomes lançou este ano o superlativo ficar vivo. O novo lote de confirmações nacionais inclui ainda o ensemble vocal LEIDA e a DJ carolf.

Destaca-se ainda o encontro entre os Wolf Eyes, nome essencial do noise das últimas duas ou três décadas, e o teórico e improvisador norte-americano Anthony Braxton, figurão verdadeiramente seminal do jazz e da música contemporânea, com 79 anos feitos em Junho, tão impressionante ao piano como nos sopros. E há mais um par de colaborações na calha: Lenhart Tapes com Tijana Stanković; e Ulla & Perila.

Estes artistas juntam-se aos anteriormente confirmados FUJI||||||||||TA, Armand Hammer, Nazar, Speaker Music e mais meia dúzia de nomes no cartaz do festival. Os passes continuam à venda online por 40€, mas a promotora OUT.RA avisa que os preços vão subir brevemente. Mais tarde, serão colocados à venda bilhetes diários.

. 2-6 Out (Qua-Dom). 40€

+ MEO Kalorama fecha o cartaz e revela alinhamento diário da terceira edição