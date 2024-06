Não foram acrescentados mais nomes sonantes ao cartaz do MEO Kalorama, que foi dado por encerrado esta terça-feira, 25, numa conferência de imprensa no Cais das Colunas. Mas há novas confirmações, incluindo DJs e produtores como Cheriii, DJ Lambo, DJ Python, CC:DISCO! ou Cormac, entre outros, para o palco Panorama, dedicado à música de dança e electrónica.

Entre as novidades contam-se ainda Muleca XIII, Brisa, Vilson e Landzs, quatro artistas do bairro convidados a mostrar o que valem no Parque da Bela Vista. Pelo terceiro ano consecutivo, a aproximação entre o último grande festival do Verão português e a comunidade local foi mediada pelo rapper Sam The Kid, responsável pela iniciativa Chelas é o Sítio.

A promotora Last Tour revelou também que o palco secundário – por onde vão passar músicos como Loyle Carner, ⁠Glockenwise, ⁠Yves Tumor ou Nation of Language – este ano partilhará o nome com a cidade de Lisboa. E os detentores do cartão navegante vão ter um desconto de 25€ no passe de três dias e de 5€ nos bilhetes diários.

Dia-a-dia com Massive Attack, LCD Soundsystem e Burna Boy

Esta terça-feira, a organização anunciou também a distribuição dos artistas pelos três dias do festival, que se realiza entre quinta-feira, 29, e sábado, 31 de Agosto.

Os Massive Attack são os cabeças de cartaz do primeiro dia, partilhando o cartaz com Sam Smith, Peggy Gou, Loyle Carner e Fever Ray, entre outros artistas. Na sexta-feira, 30, além dos LCD Soundsystem, tocam The Smile, Jungle, The Postal Service + Death Cab For Cutie ou Glockenwise. Por fim, Burna Boy é o ponta-de-lança do último dia, ao lado de Soulwax, Raye, Yves Tumor, a fadista portuguesa Ana Moura e não só.

Os bilhetes para o MEO Kalorama continuam à venda online e nos locais habituais. Os bilhetes diários custam 65€ e os passes chegam aos 160€, antes dos descontos.

Parque da Bela Vista. 29-31 Ago (Qui-Sáb). 60€-160€

