Esta Festa das Estrelas dura dois dias e é para famílias com crianças

O Tanabata Matsuri (Festival do Tanabata, em português), também conhecido por apenas Tanabata (que significa “Sétima noite”), é uma comemoração japonesa, que se realiza todos os anos, na sétima noite do sétimo mês. Para assinalar a efeméride, o Museu do Oriente anunciou a Festa das Estrelas, com dois dias de programação especial. Entre 6 e 7 de Julho, o que não vai faltar são oficinas para bebés, crianças e famílias de olhos postos no céu.

A lenda diz que, há muito tempo, existia uma princesa, a princesa Orihime, ou Princesa Tecelã. O seu pai, Tentei, o Senhor Celestial, apresentou-lhe um jovem, Kengyu, o Pastor do Gado, para que fizessem um belo casal. Mas depois de se conhecerem, completamente apaixonados, os jovens deixaram de lado as suas tarefas e obrigações diárias, o que indignou o pai de Orihime, que decidiu separá-los, obrigando-os a morar em lados opostos da Via-Láctea. Para a princesa não morrer de tristeza, o seu pai resolveu permitir que se encontrassem uma vez por ano, no sétimo dia do sétimo mês do calendário lunar.

Ficou com vontade de saber mais sobre o Tanabata? Em “Japão – Festas e Rituais”, que inaugurou em Maio do ano passado, poderá ficar a conhecer esta e muitas outras tradições. Ao todo, são mais de 1500 peças, do acervo da Fundação Oriente, em exposição pela primeira vez e espalhadas por cerca de quatro núcleos. Além disso, como agora anunciado, estão previstos dois dias de actividades dedicadas à noite das estrelas.

No arranque, a 6 de Julho, as famílias com bebés até aos 12 meses são convidadas a juntar-se à oficina “Ao Luar… Duas estrelas a namorar” (Sáb 10.30-11.00, 4,50€/participante), à qual se segue, para bebés dos 12 aos 36 meses, a oficina “A Festa das Estrelas!” (Sáb 11.30-12.00, 4,50€/participante). Já à tarde, é a vez das crianças dos sete aos 12 anos descobrirem “Quantos desejos cabem numa árvore?” (Sáb 15.00-17.00, 5€/participante).

No domingo, 7 de Julho, há duas oficinas: “O Amor das Estrelas | Histórias com… luz e sombra” (Dom 10.30-11.30, 6€/participante), para crianças a partir dos cinco anos; e “Um amor e um céu estrelado” (Dom 11.30-12.30, 4,50€/participante), para crianças dos três aos cinco. Atenção: as inscrições para todas as actividades devem ser feitas até 1 de Julho.

Museu do Oriente. Festa das Estrelas: 6-7 Jul, Sáb e Dom vários horários. 4,50€-6€ | Acesso às exposições: 8€

