Caça ao tesouro: marca espalha caixas com notas de 20€ e 50€ por Lisboa

Há caixas com dinheiro espalhadas por Lisboa. Pretas, em metal e apenas com um símbolo gravado a branco, todas guardam notas de 20€ ou 50€ e uma mensagem: “Hoje a sorte bateu-lhe à porta.”

Os alfacinhas não são os primeiros a acordar com caixas misteriosas e cartões da sorte nas ruas. Tudo começou em Itália, em Agosto, e o acontecimento repetiu-se em cidades de mais de dez países, dos Estados Unidos à Nova Zelândia. Os responsáveis têm uma conta de Instagram, onde anunciam uma aplicação para breve – a Snoopo– e publicam fotografias das caixas nos sítios em que as deixaram. Quem as encontrar, pode ficar com o dinheiro ou enviar um e-mail para duplicar a oferta.

“Hoje a sorte bateu-lhe à porta. Teve a sorte de encontrar esta caixa. Pode guardá-la e ao tesouro que contêm”, lê-se nos cartões guardados no interior da caixa, onde são referidas as redes sociais da futura aplicação Snoopo. Mas é ainda possível duplicar o dinheiro encontrado – ou pelo menos tentar – através de passos simples: tirar uma fotografia da caixa onde seja possível ver o número de série e enviá-la por mensagem de Instagram ou através de e-mail (box@snoopo.com). “A nossa equipa irá entrar em contacto consigo em breve e transferir o dinheiro. Divirta-se!”, pode ler-se ainda.

No mês de Agosto, quando esta caça ao tesouro começou, esquadrões anti-bombas de Boston e Cambridge, nos Estados Unidos, chegaram a ser alertados para potenciais ameaças em pelo menos três localidades diferentes. “Lamentamos ter causado problemas, não era nossa intenção. Estamos a fazer uma experiência social em todo o mundo, ao doar caixas com dinheiro”, explicaram na altura à plataforma Universal Hub. “O objectivo é descobrir o que é que as pessoas fazem com o dinheiro. Estamos mais do que felizes em saber que há pessoas que já doaram à caridade.”

A Time Out entrou em contacto com a equipa por detrás da Snoopo, mas ainda não obteve resposta. Por enquanto, sabe-se que a aplicação consiste num jogo de caça ao tesouro na vida real e será lançada no final do mês. Funcionará à partida como a aplicação Pokémon Go, mas em vez de caçar pokémons o objectivo é caçar dinheiro real, vouchers e moedas. Enquanto a aplicação não chega, pode seguir a conta de Instagram para saber onde andam as caixas. Nas stories, já foi partilhada uma fotografia de uma caixa no Terreiro do Paço. E as fotografias acima foram tiradas por um lisboeta que encontrou uma caixa no Jardim da Estrela.



