Cacué: comida portuguesa com nome exótico em Picoas

Não se deixe enganar pelo nome algo exótico: o Cacué, em Picoas, é um restaurante de cozinha tradicional portuguesa. Depois de uma temporada na Noruega e uma passagem por alguns restaurantes em Lisboa, José Saudade e Silva abriu o seu próprio espaço e o nome é a homenagem ao pai, que o ensinou a cozinhar.

O Cacué tomou o lugar de uma antiga tasca, muito concorrida na zona, mas com as paredes cobertas de madeira escura e menos lugares. “Tentei manter certos elementos para que os clientes de sempre não se divorciarem do espaço”, conta José, que não quis desvirtuar o espaço mas sim ampliá-lo, dar-lhe mais luz. A madeira mantém-se, mais clara, e as mesas e cadeiras também são as mesmas mas com tampos de madeira. As bonitas arcadas ganharam destaque e, por baixo, há agora um bar com lugares ao balcão (antes começava logo ali a cozinha).

Fotografia: Manuel Manso

No antigo restaurante havia pratos do dia fixos e José também isso quis manter: ervilhas com ovos escalfados à segunda-feira, pataniscas com arroz de tomate à terça, feijoada à quarta, bacalhau à minhota todas as quintas e pernil assado no forno à sexta. Mas os clássicos também estão todos aqui: do bacalhau à Brás (8,50€) à lagarada de bacalhau (9,50€), ao arroz de lingueirão (12€) e à açorda de gambas (10,50€), as bochechas de porco (8,50€) ou o muito lisboeta bife à Marrare (19,50€).

Fotografia: Manuel Manso

Como boa casa portuguesa, que serve sem interrupção entre almoço e jantar, são muitos os pratos para petiscar. Além de entradas como os pastéis de massa tenra (1,50€) ou as pataniscas de bacalhau (1,20€), há uma carta só de petiscos onde se encontra, por exemplo, o espada no pão (7,50€). “É um filete de peixe espada à madeirense, servido no pão, numa carcaça. Não gosto muito de reinterpretações mas aqui acrescentei a maionese e a cebola roxa”, explica o chef. Estão lá também os croquetes de língua (2€), as moelas (5€), o pica-pau do lombo bem tenro e no ponto (17,50€), as amêijoas à Bulhão Pato (12,50€) ou os mais requintados carabineiros (24€ a unidade).

Fotografia: Manuel Manso

Guarde estômago para a sobremesa, que aqui a mousse de chocolate (2,50€) é caseira e realmente a fazer lembrar as de família (e numa dose perfeita para partilhar). Prove ainda o arroz doce (1,80€), o pudim Abade de Priscos (4,50€) ou o requeijão com doce de abóbora (2,90€). Se for mais de frutinha para desenjoar, há abacaxi (3€) ou a clássica maçã assada (2,50€).

Fotografia: Manuel Manso

Quando calha, José faz uns pratos importados de outras nações, como a cachupa, a muamba de galinha, o caril de peixe ou a moqueca de camarão – mas se lhe apetece este exotismo, convém realmente ligar para se certificar que há.

Rua Tomás Ribeiro, 93B (Picoas). 21 608 2990. Seg-Sex 12.00-22.00.



