Cães voltam a surfar em Carcavelos, numa acção com onda solidária

Dedicada à defesa e protecção animal, a Associação São Francisco de Assis volta à praia de Carcavelos com a iniciativa Surf Canino, após uma primeira edição em 2019 que contou com 30 cães. No sábado, 29 de Abril, entre as 14.30 e as 17.30, o mar é dos surfistas canídeos que poderão estreitar laços com os seus tutores dentro de água e em cima de uma prancha.

A iniciativa tem ainda um lado solidário. Além de ter por objectivo captar apoios para a associação e promover a adopção responsável, esta edição apresenta uma novidade: a inclusão social aliada ao bem-estar animal. Ou seja, além da parceria com a escola de surf do Carcavelos Surf Center, a segunda edição conta com o apoio da Wave by Wave, projecto da Associação Portuguesa de Surf for Good, que “promove a intervenção terapêutica baseada no surf e no contacto com o mar, através de actividades de intervenção, prevenção, formação e investigação nas áreas do desenvolvimento e saúde mental baseados no surftherapy”, descreve a Associação São Francisco de Assis.

Durante a tarde estará também presente o projecto Surf Social Wave, que promove a empregabilidade de jovens e adultos em situação de desemprego ou à procura do primeiro emprego, “acreditando no poder transformador do surf na sua capacitação profissional, social e pessoal”.

O ponto de encontro será junto ao Edifício Cascais Surf Center e as inscrições, gratuitas, podem ser feitas através de e-mail ou do telefone 214 870 095.

Edifício Cascais Surf Center. Sáb 29. 14.30-17.30

