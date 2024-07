Quase uma década depois de abrir as portas do seu Café Com Calma, forçada a dizer adeus a Marvila, Rita Estanislau anunciou três vendas de garagem para o recheio do café-restaurante. A primeira aconteceu no último sábado, 13 de Julho, e correu tão bem que não sobrou o suficiente para se voltar a fazer.

“Nunca pensámos que a honest sale do sábado passado fosse um sucesso tão grande. Ainda estamos a processar toda a onda de amor, carinho e bonitas mensagens que vocês nos deixaram”, escreveu Rita na quarta-feira, 17 de Julho, na página de Facebook do café. “Assim sendo, não sobrou praticamente nada do que tínhamos para vender.”

A solução encontrada por Rita foi a partilha de fotografias no Instagram do Café com Calma do pouco que sobrou para que, quem tenha interesse, possa comprar através de mensagem privada.

Com uma decoração kitsch e comida do mais caseiro que havia, Rita Estanislau abriu o Café Com Calma no número 10 da Rua do Açúcar, em 2015, quando Marvila ainda não estava no centro das atenções. Este ano, fecha portas contra a sua vontade, mas espera voltar em formato pop-up depois do Verão.

