O Café com Calma fechou e o recheio fica à venda a partir deste sábado

Quase uma década depois, Rita Estanislau foi forçada a fechar o seu Café Com Calma, em Marvila. “Por nossa vontade continuávamos, claro, mas não foi essa a vontade da Câmara Municipal de Lisboa que decidiu que estava na altura deste nosso cantinho especial dar lugar a mais um projecto de betão igual a tantos outros”, anunciou no Facebook, no passado mês de Maio, cerca de um mês antes do fecho, a 30 de Junho. Agora, convida os clientes a comprar o recheio do café. A venda de garagem vai acontecer ao longo de três dias, o primeiro dos quais é já este sábado, dia 13 de Julho, entre as 17.00 e as 19.30. No próximo fim-de-semana (20 e 21 de Julho), no mesmo horário, as portas do Café com Calma voltam a abrir para que nada fique por vender.

“Pode levar para casa louças, mesas, cadeiras, bancos, candeeiros e livros, entre tantas outras coisas, e ficar com um bocadinho do nosso Café Com Calma para si. Traga os amigos, a família e espaço no carro”, lê-se numa outra publicação.

Fotografia: Ana Luzia

Com uma decoração kitsch e comida do mais caseiro que havia, Rita Estanislau abriu este café-restaurante no número 10 da Rua do Açúcar, em 2015, quando Marvila ainda não estava no centro das atenções. Servia pequeno-almoços, almoços e lanches e era sobretudo conhecido pelo brunch ao fim-de-semana.

Quanto ao futuro, ainda está por decidir, mas é possível que o Café Com Calma, em parceria com espaços em Marvila, possa ir abrindo de vez em quando, noutros moldes. A ideia é que, depois das férias grandes, voltem em formato pop-up. “Estamos a explorar que tipo de comida fará sentido, bebidas e todas as outras coisas que nos fazem felizes de sentar à mesa convosco", revela Rita.

