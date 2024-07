Morreu um dos fundadores do Califa, histórica pastelaria de Benfica

Morreu António Marques de Sousa, co-fundador, sócio e gerente do Califa, um clássico na Estrada de Benfica. A notícia foi avançada esta quarta-feira, dia em que aconteceu o funeral, pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica nas redes sociais.

“Figura ímpar na nossa comunidade, o Sr. António fez do Califa um ponto de encontro emblemático para gerações de residentes e visitantes, ao longo de mais de cinco décadas”, lê-se na nota da junta. “O seu sorriso acolhedor, a sua presença constante e o seu espírito empreendedor serão eternamente lembrados por todos que tiveram o privilégio de o conhecer”, acrescenta ainda a nota, com a certeza de que “o seu legado permanecerá vivo para sempre na freguesia”.

Aberto em 1968, o Califa foi o primeiro café do bairro com projecção no resto da cidade. Tem três pisos: no primeiro andar fica o restaurante (um upgrade com 45 anos), café no R/C e a magia acontece toda na cave – é daqui que saem as iguarias que há tanto tempo dão que falar e que se tornaram também motivo de romaria à Estrada de Benfica, ali bem perto do Fonte Nova.

Além dos croquetes, comummente apontados como dos melhores de Lisboa, foi no Califa que nasceu o Pastel de São Domingos de Benfica, após um desafio lançado pela junta de freguesia às suas pastelarias de fabrico próprio.

+ No próximo sábado, o arroz é rei na Praça