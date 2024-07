No próximo sábado, o arroz é rei na Praça

Se há coisa que os portugueses são é arrozeiros. Não lhe conseguimos dizer o número exacto de pratos típicos com arroz que existem em Portugal, mas não são poucos. Do arroz de bacalhau ao de polvo, do de tomate ao de feijão, sem nunca esquecer o arroz doce, há que celebrá-lo, no próximo sábado, na Praça. Nesta festa dedicada ao arroz, há conversas com especialistas e ainda a degustação de pratos criados por chefs convidados. A entrada é livre.

Com a curadoria de Edgardo Pacheco, jornalista gastronómico, o evento conta com a presença de chefs que vão confeccionar pratos com diferentes variedades de arroz. Lucas Azevedo, por exemplo, que está à frente do novo Ryoshi, apresenta sushi com arroz Ronaldo; Bertílio Gomes, da Taberna Albricoque, traz arroz Guadiagran de lingueirão; Miguel Castro e Silva que, além de ter o seu restaurante no Time Out Market em Lisboa, também comanda a cozinha do Casario e do De Castro, no Porto, em conjunto com José Guedes, apresenta arroz Caravela de espargos com caracoletas; e por fim, o chef José Maria Lino remata o menu com arroz doce, feito com arroz Ariete. O preço das propostas varia entre os 4€ e os 7€.

Neste dia, uma conversa acerca da cultura do arroz e da criação de uma variedade, com foco no arroz Caravela, conta com a participação de Pedro Monteiro, da organização Casa do Arroz, e moderação de Edgardo Pacheco.

A pensar nos mais pequenos, a organização de apoio a jovens e crianças Magnolia Method tem preparado um workshop sobre arroz colorido.

Hub Criativo do Beato. 13 Jul. Sáb 12.00-22.00. Entrada livre

