A Wagyumafia vem a Lisboa servir um menu secreto. Custa 550€

Há cerca de seis anos, as sanduíches com as carnes mais caras do mundo puseram no mapa a Wagyumafia, marca gastronómica de Hisato Hamada. Agora, é altura de Lisboa as provar: na próxima semana, o chef japonês vai servir um menu secreto no JNcQUOI Asia. O restaurante da Avenida da Liberdade faz cinco anos e para celebrar não há bolo – há carne, vinda directamente do Japão.

Wagyumafia é uma marca e o nome de um grupo de restaurantes. O primeiro, o Wagyumafia Progressive Kaiseki, abriu em 2016 e, mesmo sendo só para membros, como um clube fechado, ganhou fama internacional graças à Kobe Beef Chateaubriand Cutlet Sandwich, que inclui a carne de vaca Wagyu.

O pop-up do Wagyumafia no JNcQUOI Asia vai acontecer a 10 e 11 de Julho, terça e quarta-feira, no Ganda Bar do restaurante. Cada jantar senta apenas 18 pessoas. A carta é secreta e só vai ser revelada no próprio dia, mas uma das propostas pode vir a ser katsu sando, uma sandes de carne de porco em pão de leite japonês. O menu tem o valor de 550€ por pessoa.

JNcQUOI Asia (Avenida da Liberdade 144). 10-11 Jul. Qua-Qui 12.00-00.00. 550€ (as reservas podem ser feitas através do email book@jncquoiasia.com ou do número de telefone 21 051 3 000)

