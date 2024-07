Próxima estação do Ground Burger: Santa Apolónia

O Ground Burger, junto à Praça de Espanha, é uma das melhores e mais procuradas hamburguerias de Lisboa. Agora, prepara-se para abrir um novo espaço na cidade, na zona de Santa Apolónia.

A novidade foi revelada pela empresa no Instagram, numa publicação em que anuncia estar a contratar empregados de sala para o futuro restaurante, com “início de funções no imediato”. No entanto, ainda não há data de abertura nem é conhecida a localização exacta.

View this post on Instagram A post shared by G R O U N D B U R G E R (@groundburger)

O Ground Burguer serve 150 gramas de carne Black Angus em pão brioche caseiro e todos os meses têm um novo, quer na morada original da Avenida António Augusto Aguiar, com vista para os jardins da Gulbenkian, quer no Time Out Market.

+ Os 130 melhores restaurantes em Lisboa