Café e bolos para falar da morte, música e passeios nocturnos. A semana dos cemitérios promete

Se a primeira edição da Semanal Cultural dos Cemitérios, em 2022, contou com mais de 1000 visitantes, a terceira, a decorrer este mês, surgiu rapidamente com uma série de iniciativas esgotadas. A boa notícia é que se abriram novas datas. Promovida pela Câmara Municipal de Lisboa em colaboração com as autarquias de Palmela (estreante no evento), Loures, Setúbal e Vila Franca de Xira, o programa arranca este sábado, 5 de Outubro, e prolonga-se até dia 13, domingo.

"Pela primeira vez iremos realizar uma oficina de Filosofia para Crianças, em que convidamos as famílias a perguntar e responder sobre a morte, e um Death Cafe, uma sessão para falar sem complexos sobre a morte com chá, café e bolinhos", apresenta a autarquia. Haverá, ainda, clubes de leitura, concertos, palestras, visitas guiadas (de dia e à noite) ou "tardes de jazigos abertos". Todas as actividades são gratuitas, bastando apenas inscrever-se atempadamente.

Assassinatos e bolinhos

Olhando com maior detalhe para o programa, a primeira actividade é no dia 6 (o primeiro evento, uma visita ao Cemitério do Alto de São João subordinada ao tema da Primeira República, esgotou no dia 5, estando uma nova visita marcada para o dia 26), em Palmela. Propõe-se um circuito com partida na alcáçova do Castelo de Palmela, pelos espaços de enterramento das eras medieval e moderna. Sublinha-se, também, o dia 9 de Outubro, em que a criminologia, a ciência forense e a medicina legal são os fios condutores de uma visita ao Cemitério do Alto de São João, entrando "os crimes e investigações que mais impacto tiveram na sociedade da época, como o caso da pintora Josepha Greno ou o assassinato do Capitão Vaquinhas pelos misteriosos Máscaras de Bronze, cujo processo nunca foi encerrado".

DR/CML Cemitério do Alto de São João

Durante a Semana Cultural será possível, ainda, visitar o Mosteiro de São Vicente de Fora, os cemitérios dos Prazeres, da Ajuda, o Alemão, o Britânico, o de Vila Franca de Xira, o de Loures, o da Nossa Senhora da Piedade (Setúbal), o de Benfica ou o de Carnide. Neste último, terá lugar o "death cafe" (8 de Outubro), um momento com café, chá e bolos em que se fala sem complexos sobre a morte, "com o intuito de levar as pessoas 'a aproveitarem ao máximo as suas vidas (finitas)'". O programa inclui, ainda, uma "viagem a Itália", através de uma palestra virtual por Valeria Celsi, que há dez anos realiza visitas guiadas ao Cemitério Monumental de Milão.

Fora do programa das visitas guiadas, está a oficina para crianças "Entrevista um esqueleto" (esgotada na data de 13 de Outubro e com um novo dia por definir), em que, "após um passeio por alguns pontos do Cemitério dos Prazeres", o plano é imaginar que perguntas faríamos a um esqueleto e que respostas poderia ele dar-nos. No dia 13, há, por fim, dois momentos musicais: na capela do Cemitério Municipal de Loures e no Jazigo dos Duques de Palmela, no Cemitério dos Prazeres (Lisboa), que "é considerado o maior jazigo privado da Europa, com capacidade para 200 corpos".

Vários locais. 5-13 Out. Vários horários. Entrada livre, mediante inscrição através do e-mail cemiterios.visitas@cm-lisboa.pt

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X