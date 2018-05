Café Garrett, no D. Maria II, perde o chef e fecha temporariamente

O projecto gastronómico do chef Leopoldo Garcia Calhau, no Teatro D. Maria II no Rossio, fecha as portas no domingo. Até lá há menus especiais.

O Café Garrett, liderado por Leopoldo Garcia Calhau desde o seu início em 2016, vai mudar de inquilinos. O chef anunciou a sua saída num comunicado e explicou ao Observador que o espaço não estava a “mexer” como queria.

O fecho do restaurante do foyer do Teatro D. Maria II e o fim do serviço de comida tradicional portuguesa é já no domingo. Até lá há “menus de despedida” com três, cinco ou sete pratos (22,50€, 35€ e 47,50€, respectivamente) com a boa comida tradicional portuguesa reinterpretada pelo chef, um género de best of dos últimos dois anos.

Antes do Café Garrett, Leopoldo teve um restaurante na Parede, o Sociedade. O chef quer voltar a ter um restaurante de quatro paredes mas diz ao Observador que ainda não tem nada em concreto, apesar de num próximo projecto querer dedicar-se exclusivamente à parte gastronómica – neste restaurante era também responsável pela selecção de vinhos. O Café Garrett deverá manter o nome mas a cozinha passará a ser vegetariana e vegan.

