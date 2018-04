Café Príncipe Real tem novos menus de almoço

O chef Vasco Lello criou um conceito de menus de almoço sem ementa fixa para o restaurante do Memmo Príncipe Real.

A ideia de Vasco Lello é trabalhar cada vez mais os produtos sazonais, mantendo a sua identidade na cozinha. Portanto enquanto não entra a carta de Verão tem agora menus de almoço que variam todas as semanas – e são já testes para os novos pratos que deverão ser lançados em Maio.

Fotografia: Arlindo Camacho

O preço é fixo: com 22€ tem direito a uma entrada, prato principal e café. Esta semana, nas sugestões do chef para as entradas há ouriço do mar ao natural com sabayon de alvarinho, uns pastéis de massa tenra com recheio de “rabada”, igual ao rabo de boi mas com cubinhos de mandioca com agrião, servidos com um vinagrete mineiro com tomate, lima e coentros ou uma massa soba e legumes com molho de soja, tofu e sésamo.

Fotografia: Arlindo Camacho

Nos pratos principais, o chef foi buscar alfonsim aos Açores e pô-la na chapa com um xerém de mexilhão e camarão, rebentos de coentros e lascas de camarão tigre grelhado; um cabrito assado enrolado com alecrim e legumes baby e um prato vegetariano de legumes grelhados com pesto, puré de beringela e um crocante de queijo da Ilha.

Fotografia: Arlindo Camacho

À parte do menu, há sempre uma sugestão de doce da semana (5€). Quando a Time Out visitou o restaurante, Vasco, também chef pasteleiro, tinha um crocante de grué de cacau com creme de cardamomo preto e ananás macerado com coentros e cardamomo. Na lista de sobremesas há ainda mousse de chocolate com bolo esponjoso de chocolate, praliné de amendoim e creme de banana, pão-de-ló de Alfeizerão ou suspiro com couli de morango e frutos vermelhos. O vinho também é servido a copo (4€).

Aos sábados é anunciado nas redes sociais do restaurante o menu para a semana seguinte.

Memmo Príncipe Real, Rua D. Pedro V, 56 J (Príncipe Real).

