Um clássico é um clássico, mesmo que tenha mudado de mãos. Miguel Garcia, que também tem o Bougain, comprou o Café de São Bento em 2022. Fez-lhe apenas obras de renovação, mas a mística do espaço conhecido pela discrição mantém-se, e o bife do lombo não perdeu nenhuma das características que fez do prato um dos mais badalados da cidade há já quatro décadas. De segunda à sexta, entre as 12.00 e as 15.00, o menu executivo inclui entrada e prato principal ou prato principal e sobremesa, água, e café ou chá. O famoso bife à Café de São Bento é uma das opções, mas também tem bacalhau gratinado ou pica pau do lombo. Por mais 7,50€ pode acrescentar um copo de vinho tinto.