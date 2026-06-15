A essência de Marrocos encontrou uma nova casa nas Amoreiras, sob a batuta de uma família de Casablanca e a criatividade de um chef português. A carta, criada pelo chef Hélder Martins, assenta numa fusão arrojada. Há pratos como o camarão à Bulhão Pato com msyer (limão lacto-fermentado marroquino), o arroz de polvo cremoso com sumac ou os ex libris da casa: o couscous de grão e os tagines (de galinha ou de borrego). À hora de almoço, de segunda à sexta, há um menu (15€) que convida a visitas frequentes e que inclui couvert, sopa ou sobremesa, prato principal, água e café.
Nem sempre há tempo e nem sempre dá jeito, mas é possível trocar a marmita por uma refeição num bom restaurante sem ter de gastar um dinheirão. Há quem lhes chame menus executivos e há quem opte pelo velhinho menu de almoço, quase sempre disponível nos dias úteis. Nomenclaturas à parte, o que importa é saber que estes menus costumam ser opções mais amigas da carteira e, por vezes, a maneira mais económica de conhecer um restaurante. Reunimos 11 sítios, que vão da cozinha tradicional portuguesa à asiática, onde pode encontrar belos menus de almoço.
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