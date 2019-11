Caffè di Marzano: um café, uma vinoteca e uma verteria no Chiado

Os italianos não têm tradicionalmente o conceito de brunch. “Bebem um cappuccino e um cornetto (um croissant) e dali não sai”, explica António Cardoso, um dos sócios da Valdo Gatti e agora do Caffè di Marzano. Mas neste segundo projecto no eixo Chiado-Bairro Alto não queria perder a génese italiana, por isso introduziu uma vertente mais nova- -iorquina para os pequenos-almoços, ou não fosse o outro sócio americano, e para o resto do dia mantém as influências marcadamente italianas. É um “café, uma vinoteca e uma vermuteria”, resume. Uma espécie de pequena Little Italy, que vai mudando as propostas gastronómicas, e o próprio ambiente, ao longo do dia.

Fotografia: Manuel Manso

O Caffè di Marzano fica na esquina do Largo Rafael Bordalo Pinheiro, onde antes morava o Rei das Meias. Depois de umas obras valentes no espaço, conseguiram revelar o pé direito altíssimo e tirar partido dele, com uma mezzanine (aí não vai precisar de ficar a fazer acrobacias para fazer o seu pedido – em cada mesa há uma pequena campainha). É bastante luminoso e, durante a manhã, vê-se bem o azul claro dos sofás, as mesas em mármore branco e a fruta do dia pendurada atrás do balcão. À noite o ambiente muda completamente.

Fotografia: Manuel Manso

Têm três menus. O primeiro começa com o café de especialidade da lisboeta Olissipo Coffee Roasters (que ganha aqui um ponto de venda) e com uma vertente de café bastante vincada, indo do mais simples espresso (1€) aos lattes, como chai (2,50€), o de matcha (2,50€) ou o de curcuma (2,50€), com leite de vaca ou os vegetais de amêndoa ou aveia. Há ainda uma selecção matinal de sumos de fruta prensados a frio, com combinações como o melão, ananás, kiwi, manjericão e coco (4€) ou o de pêra, morangos, framboesas, mirtilos e lima (4€) e smoothies frescos com superalimentos, caso do de banana, tâmaras, coco ralado, maca, café e leite de coco (4,50€).

Fotografia: Manuel Manso

Durante toda a manhã servem ovos escalfados em versão Benedict com fiambre de forno, Florentine com espinafres, Royale com salmão fumado, com abacate ou com cogumelos (todas as versões a 6€), e ainda uns baked eggs, uma espécie de shakshuka, estes disponíveis todo o dia, feitos no forno com espinafres, cogumelos e tomate cereja (6€) ou polpetta de carne com tomate e beringela (7€).