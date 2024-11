Cai neve no Lumen Hotel (e também há videomapping natalício)

Quando abriu já se anunciava como o primeiro hotel do país, e um dos poucos no mundo, com espectáculos diários de videomapping – está no nome e tudo (Lumen Hotel & The Lisbon Light Show). Agora, até ao início de Janeiro, também há neve a cair no terraço interior do hotel a acompanhar o espectáculo especial de Natal, inspirado nos universos do Quebra-Nozes e da Fábrica de Natal.

SALVADOR COLACO

A exibição já começou há uns dias e prolonga-se até 2025, mantendo-se ainda nos primeiros dias de Janeiro. Os primeiros flocos de neve começam a cair às 19.30, hora em que arranca o espectáculo. Já às 20.00, é tempo de apreciar o The Lisbon Ligh Show, o espetáculo diário residente. Às 20.30, repete-se o videomapping. Já a neve, cai em todos as sessões porque o Inverno parece tardar chegar a Lisboa, mas não a Picoas.

A boa notícia é que estes pequenos espectáculos, produzidos pela Vortice Dance Company, não se destinam apenas a hóspedes, mas também a clientes do restaurante Clorofila, que para esta época preparou menus de grupo especiais, com opções a partir dos 35€ (entrada, prato e sobremesa). O mínimo definido por grupo está nas dez pessoas (ou 20 se a escolha for por um jantar buffet) e o máximo permitido são 120.

DR

E quer saber a melhor? Nas mesmas paredes onde acontece o videomapping, é possível pedir uma exibição personalizada com vídeos ou fotografias.

