Cais da Pedra de cara lavada com nova carta e cocktails que também se comem

Os hambúrgueres gourmet já foram o chamariz da casa. Agora, mais portuguesa do que nunca, a carta foca-se na comida de conforto e conta com alguns dos pratos mais icónicos do chef estrelado Henrique Sá Pessoa, como a popular recriação do bacalhau à Brás. A mudança – que inclui espaço interior renovado, petiscos para partilhar e cocktails que também se comem – anuncia-se no mês de aniversário do restaurante, inaugurado há nove anos, em Abril de 2013, em Santa Apolónia.

DR

Com um imponente pé direito e de amplas dimensões, a sala principal foi recentemente redecorada. Apesar de manter a atmosfera industrial, está mais acolhedora. Além de uma miríade de plantas e arranjos florais, também há sofás novos. E são tão confortáveis quanto fotogénicos: o azul-esverdeado salta à vista e confere personalidade ao espaço. Já a esplanada, com vista desafogada para o rio Tejo e a espraiar-se até à Margem Sul, continua na corrida para as melhores de Lisboa. Semi-coberta, convida a aproveitar o ar puro e a paisagem (quase sempre) postal faça chuva ou faça sol.

À mesa, há “pratos de matriz portuguesa” com o toque pessoal do chef. “Representam as minhas origens e a minha cozinha”, diz em comunicado. Além dos já conhecidos croquetes de novilho com queijo de cabra (1,50€), a carta arranca com várias sugestões de petiscos para partilhar, como a nova saladinha de polvo com tomate e coentros (11,50€) e as surpreendentemente picantes gambas salteadas com azeite, alhos e coentros (16€). Para fãs de sabores frescos, também há tártaro de atum e ceviche de corvina (17€/cada).

DR Lombo de bacalhau confitado com puré de grão e tomate confit (18,50€)

Além do bacalhau à Brás (17€), a lista dedicada a pratos de peixe inclui duas novidades: o robalo com arroz de amêijoas à bulhão pato (20,50€) e o lombo de bacalhau confitado com puré de grão e tomate confit (18,50€). Se preferir carne, as sugestões vão desde leitão confitado com puré de grelos e molho de pimenta (19,50€) e magret de pato com puré de aipo, couve e bacon (19,50€), até ao icónico bitoque da vazia (17,50€).

DR Leitão confitado com puré de grelos e molho de pimenta (19,50€)

Já a oferta vegetariana inclui agora dois pratos, com o arroz de tomate confitado com beringela, rúcula e parmesão (14,50€) a juntar-se ao caril de legumes (16€), condimentando com erva-príncipe, gengibre, espinafres e leite de coco. Com o bom tempo e os raios de sol a dar ar de sua graça, também vale a pena dar um olho às saladas, onde encontramos, por exemplo, uma salada de legumes grelhados (14€), com queijo de cabra e azeite de tomilho, ou uns couscous com requeijão de Seia e cenouras glaceadas (10,50€).

DR Baby Cloud (6€)

Para acompanhar, recomendam-se os cocktails criados por Fernão Gonçalves, chef executivo de bar do grupo Plateform, e pela equipa do Cais da Pedra. Entre mais de uma dúzia de propostas, com e sem álcool, destacam-se o vibrante Bottled in Jalisco (9€), servido numa garrafa com tequila, maracujá e laranja, e o On the Clouds (9€), com gin, canela, morango e um pauzinho de algodão doce. Se for acompanhado por crianças, mande vir a versão infantil deste último, o mocktail Baby Clouds (6€), que promete fazer os miúdos delirar.

DR Espuma de pudim flan (5,50€)

Para fechar em beleza, a nova adição da carta, a espuma de pudim flan (5,50€), vem servida com gelado de pinhão e bolacha salgada. Igualmente guloso é o cheesecake ao estilo americano (6€), com compota de frutos vermelhos e morangos. Só tem de decidir se come tudo sozinho ou se saberá melhor dividir a dose de doçura.

Aberto todos os dias, das 12.00 às 00.00, o Cais da Pedra também tem disponível serviço de takeaway e entrega ao domicílio através de plataformas como a Glovo e o UberEats. Para visitar o espaço, aconselha-se reserva prévia através do site ou por telefone (218 871 651).

Avenida Infante Dom Henrique, Armazém B, Loja 9. Seg-Dom 12.00-00.00.

