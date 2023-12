Cais do Sodré vira Estação Natal de 9 a 16 de Dezembro

Há uma cidade de Natal a nascer na estação de metro do Cais do Sodré. E vem com espaço para um workshop de robótica.

Estação do Cais do Sodré

A estação de metro do Cais do Sodré está a sofrer remodelações. Entre 9 e 16 de Dezembro, o espírito natalício vai estar no ar, com decorações e um workshop de robótica para toda a família, das 10.00 às 13.00 e das 15.00 às 18.00.

No workshop “Natal e Robótica”, terá oportunidade de descobrir uma cidade Natal onde semáforos, rotundas e muitos outros meios de transporte, incluindo o metro, se transformam em verdadeiras obras de arte interactivas. A ideia é que os participantes possam expressar a sua criatividade, bem como pilotar robôs construídos com arduíno e controlá-los através de um telemóvel.

Se não sabe o que é arduíno, nós explicamos. Criada por Massimo Banzi e David Cuartielles em 2005, trata-se de uma plataforma de prototipagem electrónica, que permite desenvolver controlos de sistemas interactivos a baixo custo. Desta forma, é possível construir por exemplo, um sistema de captação de dados de sensores, como temperatura, para depois processar e enviar esses dados para um sistema remoto, ou demonstrá-los num ecrã.

O workshop é aberto a participantes a partir dos 6 anos (até aos 18 precisam de estar acompanhados por um adulto) e não é necessário ter experiência prévia em robótica, mas é preciso inscrever-se primeiro, através do formulário disponível no site do Metropolitano de Lisboa.

