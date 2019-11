CAIS organiza um leilão solidário só com peças de artistas portugueses

AkaCorleone, Vhils, Daniel Eime, Tamara Alves, Kruella d’Enfer e Mariana a Miserável são alguns dos artistas que terão peças à venda no leilão solidário. A receita angariada irá reverter integralmente para a associação de solidariedade social CAIS.

A CAIS celebra este ano o seu 25.º aniversário e, para assinalar a data, desafiou 27 artistas urbanos, através da organização artística Mistaker Maker, a criar uma peça para uma venda solidária. Agora, as obras criadas vão a leilão, no dia 21 de Novembro, pelas 18.30, no Picadeiro Real do Museu Nacional dos Coches.

“Com esta iniciativa, a CAIS pretende assinalar 25 anos de história de homens e mulheres em situação social e economicamente vulnerável que têm conseguido melhorar as suas condições de vida, mas também de um trabalho de reflexão e identificação de soluções sociais adequadas à realidade e às exigências do mundo actual”, lê-se no comunicado.

Ao todo, são 25 peças, duas das quais são criadas pelas duplas Draw & Contra e mynameisnotSEM & Mariana PTKS. Vão ter ainda obras à venda os artistas ±MaisMenos±, Aheneah, AkaCorleone, André da Loba, Catarina Glam, Daniel Eime, Fahr 021.3, Godmess, GonçaloMar, Halfstudio, Hugo Makarov, Kruella d’Enfer, Margarida Fleming, Mariana a miserável, Mariana Rio, Mário Belém, Monk, Mosaik, Tamara Alves, TheCaver, Third, Tiago Galo e Vhils.

Museu Nacional dos Coches (Picadeiro Real). Qui 18.30. Entrada livre.

