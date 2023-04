Caixa 2por1 Deluxe – 10 Novos Restaurantes. O Alto fechou mas pode usar o seu cartão no Gambar

Na Rua do Corpo Santo há um restaurante onde as gambas são o verbo. É lá que pode usar o seu cartão 2por1 do Alto, que entretanto encerrou.

O restaurante Alto, no topo do Parque Eduardo VII, fechou. Mas não precisa de deixar o seu cartão do Alto fechado dentro da Caixa 2por1 Deluxe – 10 Novos Restaurantes de Lisboa 2023: pode agora usá-lo no Gambar, o restaurante especializado em gambas na Rua do Corpo Santo, no Cais do Sodré.

O chef brasileiro Dimas Cavallo e do foodie português Tiago Drummond querem que o seu projecto Gambar seja uma referência de gambas não só em Lisboa, mas em Portugal inteiro. Mas estas não são a única especialidade: também o polvo surge na carta de diversas formas. Aproveite o seu cartão 2por1 para provar as duas especialidades pelo preço de uma.

Em breve, um novo Gambar abre no Páteo Bagatela – e também lá poderá usar o seu cartão 2por1 Deluxe.

Gambar. Rua do Corpo Santo, 20 (Cais do Sodré). 968 510 297. Qua-Qui e Dom 12.00-23.30. Sex-Sáb até às 03.00

