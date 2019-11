Caixas Time Out 2POR1 Deluxe 2020 à venda a partir de dia 15 de Novembro

As caixas Time Out 2POR1 Deluxe, com as melhores ofertas nos restaurantes de Lisboa para brunches demorados, almoços e jantares, regressam a tempo de encher o sapatinho – a partir de 15 de Novembro estão à venda.

Em vez de começar a pensar em todas as resoluções que deixou por cumprir, trate de escrever as do próximo ano e encaixe por lá uma dezena de refeições nos melhores novos restaurantes da cidade, um brunch num dos dez melhores sítios para brunch em Lisboa ou uma refeição especial num dos 20 grandes da cidade. E sempre a metade do preço: as caixas Time OUT 2POR1 Deluxe chegam dia 15 de Novembro ao site timeout.blueticket.pt e às prateleiras das lojas Fnac de todo o país. São perfeitas para foodies, reis da pechincha, amigos do garfo e faca e de comer muito – e bem – e pagar pouco.

Na caixa dos 20 Grandes Restaurantes de Lisboa (69,90€), com 20 refeições para duas pessoas com 50% de desconto, excluindo bebidas, encontra: o Cantinho do Aziz, o Café São Bento, Os Tibetanos, a Confraria Lx, o Monte Mar Lisboa, o The Old House, o Sumaya, o Ararate, o Crispy Mafya, o Afuri, o Jamie's Italian, o Izanagi, o Mano a Mano, o Avenida SushiCafé, o Arola, o The Green Affair, o The Decadente, o Água pela Barba, o Season e o Local – Your Healthy Kitchen.

A segunda caixa é dedicada a dez dos melhores restaurantes que abriram portas durante o último ano (49,90€) e tem opções que vão da gastronomia mexicana aos cortes de carne de alta qualidade. São dez refeições para duas pessoas com 50% de desconto, excluindo bebidas, no El Taco Chingón, no Capim Limão, no Degust'AR Lisboa, no Chutnify Bairro Azul, no Bistrô Bicho Mau, no Jamie Oliver’s Pizzeria, no Meat Me, no Big Fish Poké, na Taberna Albricoque ou no Basque.

A terceira é para quem não dispensa um grande pequeno-almoço demorado, uma verdadeira barrigada para começar o dia. São dez brunches a metade do preço (39,90€) nos restaurantes Ohana By Naz, DeliDelux, Naked, The Therapist, Cotidiano, Infame, Charlie Bistro, Miolo, Chérie Paloma e Dacquoise.

O valor das caixas é exclusivamente para ter acesso às promoções. Ao usufruir dos descontos ser-lhe-á imputado o valor de 50% da conta e o valor total das respectivas bebidas. No caso dos 10 Melhores Brunches, qualquer bebida que não esteja incluída no menu de brunch deverá ser paga à parte.

No momento da reserva, não precisa de referir a promoção. Só tem de escolher o dia e preparar-se para uma refeição inesquecível, seja ela brunch, almoço ou jantar.

Estes produtos podem ser utilizados de 2 de Janeiro a 30 de Dezembro de 2020.

+ A Time Out desta semana