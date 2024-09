Calor volta a Lisboa no fim-de-semana. Temperaturas chegam aos 30ºC

O calor está de volta a Lisboa. Mesmo com o céu nublado até ao meio da manhã, sobretudo até quarta-feira, as temperaturas vão subir até ao final da semana, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Esta segunda-feira, os termómetros devem atingir os 25º Celsius. Na terça-feira, a máxima desce para 23º. Mas a partir daí é sempre a subir: quarta e quinta-feira, a cidade vai aos 26ºC; sexta e sábado, aos 29ºC; e no domingo que as temperaturas chegam mesmo aos 30ºC, segundo o IPMA. Quanto às mínimas, a estimativa é que rondem os 16ºC e os 18ºC.

Na próxima semana, o Verão continua com 31ºC de máxima até terça-feira, 17, baixando para os 30ºC na quarta-feira, 18.



