Suzie and The Boys, carros clássicos e pin ups. É o Baldaya Vintage Fest

O Baldaya Vintage Fest chega à quinta edição e reúne novamente todos os elementos da cultura que eternizou as décadas de 50 e 60 do século passado. Ao todo, são três dias de rock n’roll, de 13 a 15 de Setembro.

Como de costume, a programação inclui música fiel à época, um encontro de motas e carros clássicos, um mercado de marcas e projectos que seguem a estética dita vintage, serviços de maquilhagem e cabelo e, claro, muitos discos, sem contar com as indispensáveis pin ups.

O festival abre logo na sexta-feira 13, ao som do DJ Hang the DJ, que promete tomar conta da cabine e animar a pista de dança, como quem diz os jardins do Palácio Baldaya. No sábado, 14 de Setembro, sobem ao palco Decibelles, Fast Eddie Nelson e os acarinhados Suzie and The Boys. O DJ Carlos Deluxe e as Old Pearls, as pin ups de serviço, também vão andar por lá.

Já no último dia, 15 de Setembro, o cartaz conta com The Dixie Boys e o DJ A Boy Named Sue. Mas o grande destaque da agenda é uma aula gratuita, para aprender a dançar os estilos dos anos 50 e 60, em parceria com a Blues Swing Lisboa. Além disso, haverá também, prepara-se, um show de burlesco.

Palácio Baldaya. 13-15 Set, Sex 19.00-22.00, Sáb-Dom 10.00-22.00. Entrada livre

