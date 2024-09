Benfica inaugura sala para festas de aniversário no Jardim do Eucaliptal

O Jardim do Eucaliptal começou a ser renovado em Abril e as intervenções estão praticamente concluídas. Entre as novidades, a Junta de Freguesia de Benfica destaca a novíssima Sala de Festas de Aniversário, que inaugura já no segundo sábado de Setembro, dia 14. “Tirando reclamações, é o pedido que mais nos chega”, revela por entre risos o presidente, Ricardo Marques. “É mesmo uma necessidade, uma vez que a oferta privada parece não ser suficiente, e pareceu-nos que poderíamos dar finalmente resposta aos moradores da zona, uma vez que o Eucaliptal está a sofrer uma grande intervenção para se transformar num espaço muito vocacionado para a juventude e a infância.”

© Junta de Freguesia de Benfica

A sala, pensada para crianças entre os três e os 14 anos, está equipada com mesas e cadeiras, uma área de jogos e uma copa prática e funcional, com frigorífico, microondas e máquina de café. Já no exterior, decorado com relva sintética, encontra-se ainda uma variedade de equipamentos infantis, incluindo um trampolim. “O objectivo foi enquadrar o edifício da antiga escola primária no Eucaliptal”, esclarece Ricardo Marques. “A gestão será feita pelo departamento de Cultura da Junta e os preços, que foram definidos depois de ter sido feito um estudo, estão 20% ou 30% abaixo do que é a oferta privada da zona, até porque o período de aluguer é maior do que é costume.”

© Junta de Freguesia de Benfica

É possível alugar a sala no período da manhã, das 10.00 às 14.00, ou da tarde, das 15.00 às 19.00. Para os residentes em Benfica, o custo é de 125€, com o preço a subir para os 156,50€ para não residentes. Além disso, poderá adicionar serviços, como pinturas faciais e modelagem de balões por mais 52,50€ e dois insufláveis com um monitor por 147,50€. As reservas são feitas através de e-mail (bilheteiraonline@jf-benfica.pt).

