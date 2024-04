Câmara abre candidaturas para alargar rede Um Teatro em Cada Bairro

Começa esta sexta-feira e prolonga-se até 15 de Maio o período de candidaturas à rede Um Teatro em Cada Bairro, abertas a entidades colectivas, com ou sem fins lucrativos, com sede no concelho de Lisboa e também consórcios em que pelo menos uma das entidades cumpra estes requisitos, informa a autarquia. Ao integrarem os espaços culturais da rede (já existentes ou novos), que para já é composta por seis locais (nas freguesias das Avenidas Novas, Estrela, Carnide, Santa Clara, Benfica e Alvalade), as organizações poderão ter direito a apoio financeiro durante três anos (até um máximo de 225 mil euros), com vista a cobrir investimentos em obras, na programação e na gestão da actividade. As candidaturas devem ser submetidas online, através do formulário disponível na página do município.

As entidades interessadas podem apresentar propostas, "cumulativamente, aos valores máximos de 120.000 euros para investimento (obras e/ou aquisição de equipamento, em que o apoio concedido deverá corresponder, no máximo, a 80% do orçamento total apresentado) e de 105.000 euros para programação e gestão" (aqui, o apoio a conceder será até um máximo de 60% do orçamento total apresentado).

A rede Um Teatro em Cada Bairro, que começou a ser montada em Dezembro de 2022 com a abertura do espaço Avenidas, no bairro do Rego, foi uma das grandes bandeiras da candidatura de Carlos Moedas à Câmara Municipal de Lisboa (CML), tendo na base os propósitos de descentralizar e democratizar a cultura em Lisboa. Ao mesmo tempo, "tem como objectivos apoiar a adaptação ou reabilitação de espaços, apoiar a programação" e "desenvolver trabalho de proximidade no território em que se insere, dando resposta à procura crescente de espaços de trabalho, ensaio, formação e de apresentação na cidade", sublinha o município. Por outro lado, "ocupando e recuperando, nalguns casos, lugares outrora dedicados à cultura, o Teatro em Cada Bairro permite corrigir diafonias na malha urbana", refere o vereador da Cultura, Diogo Moura, no mesmo comunicado.

Desde Dezembro de 2022, contabiliza a CML, realizaram-se mais de 450 iniciativas que envolveram 25 mil espectadores nos diferentes espaços da rede.

