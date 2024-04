São 12 horas de festa. No sábado, a exposição de Joana Vasconcelos começa a despedir-se do MAAT. Há uma aula de yoga, meditação, performances de dança e um DJ set que vai animar a noite.

Seis meses e mais de 260 mil visitantes depois, Joana Vasconcelos despede-se do MAAT. Segunda-feira, 8, é o último dia para visitar "Plug-In", mas é sábado que a celebração da passagem da artista pelo museu à beira-rio acontece. Unplug – Finissage vai estender-se ao longo de mais de 12 horas, de manhã e até à noite.

Começa tudo logo pela fresca. Às 09.30, uma aula de yoga terá lugar sob o olhar atento de Valkyrie Octopus, peça central da exposição, de dimensão esmagadora. Às 12.00 a sessão será dedicada à meditação, num dia também preenchido com visitas guiadas.

Pelas 16.00 é a própria artista quem tem a palavra, numa conversa com Fernando Alvim em torno do humor, arte e criatividade. Também na Galeria Oval, os coreógrafos Filipe Narciso e Eva Vieira de Almeida apresentam a performance Type Type Type World, às 18.00. Junto à imponente Árvore da Vida, uma outra performance de dança acontece às 18.45 – Êxodo, pela Mahatma Dance Company.

A finissage termina com música. Hnrq, DJ residente do Lux Frágil, anima as hostes na Praça do Carvão, a partir das 19.30 e até às 23.00. Este último momento do dia é de entrada livre.

MAAT (Belém). Sáb 09.30-23.00. 15€ (25€ com acesso à aula de yoga)

