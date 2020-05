Câmara de Lisboa lança mercado online para empresas

Chama-se Mercado Made Of Lisboa, uma plataforma que permite juntar desafios de empresas e instituições às competências inovadoras de startups da cidade.



São muitas as entidades que actualmente enfrentam novos desafios e precisam de se adaptar a novos paradigmas pós-pandemia. Para ajudar a ultrapassar esta fase, a Câmara Municipal de Lisboa fez uma parceria com a ZAASK, a conhecida plataforma que estreita o contacto entre os cidadãos e profissionais das mais diversas áreas, para criar um mercado online.

No Mercado Made of Lisboa – que integra o Programa de Medidas Extraordinárias de Apoio às Famílias, às Empresas e ao Emprego – o ecossistema é o lisboeta, recheado de startups tecnológicas. Um mercado B2B (Business to Business) que facilita o contacto para empresas que possam precisar de um empurrão mais criativo e tecnológico. “Faz parte do ADN das startups serem inovadoras. A criatividade, o crescimento rápido e a estreita ligação à tecnologia são outras das características deste tipo de pequenas empresas, que por vezes se transformam em unicórnios”, lê-se num comunicado da autarquia.

Lançado esta quarta-feira, neste mercado digital as startups (que têm acesso gratuito) podem responder a desafios que são colocados por outras empresas que solicitem profissionais e serviços, consoante as suas necessidades.

+ Leia grátis a Time In Portugal desta semana

+ Há um novo mercado online para toda a família com descontos e portes grátis

Share the story