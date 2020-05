Há um novo mercado online para toda a família com descontos e portes grátis

O Golden Market é um novo mercado online, que promove dezenas de marcas portuguesas. No próximo fim-de-semana, há descontos exclusivos para todos.

Cave, Pucco Natural, Maria Design Kids e muitas outras marcas portuguesas de moda, decoração, joalharia e lifestyle. Eis o que pode esperar do novo mercado online Golden Market. A primeira edição com descontos exclusivos está prevista para 9 e 10 de Maio.

“O Golden Market estreou-se em Dezembro de 2019 no Porto, contando com a presença de três dezenas de marcas e a ONG Operação Nariz Vermelho. Dado o sucesso da minha edição, em Março de 2020 íamos ter a segunda. Infelizmente, devido à Covid-19, teve de ser cancelada”, explica à Time Out Benedita Brito e Cunha, que decidiu “criar novas oportunidades” e levar o mercado para o online, onde todos têm acesso, independentemente da localização geográfica.

Já há marcas e respectivos meios de compra disponíveis para consulta no site, onde permanecerão até à edição seguinte, mas apenas durante os dias de mercado há descontos especiais, portes grátis e até as duas coisas juntas – basta usar o código GMONLINE. Caso tenha uma marca e quiser fazer parte do directório deste mercado, também é possível através de uma candidatura neste formulário online.

No site, as marcas estão divididas por categorias – Criança, Senhora, Homem, Joalharia e Lifestyle – para que possa navegar mais facilmente e encontrar exactamente o que procura. Mas atenção: “Não será possível fazer compras no site, os produtos vão estar expostos e o utilizador será direccionado para as redes sociais ou para o site da respectiva marca”, esclarece Benedita.

Entre a oferta, encontra marcas como a Cave, com produtos criados por uma designer com estampados em serigrafia manual ou através de transferes serigráficos; a Beijinhos & Miminhos, com produtos ecológicos para bebés; a Oh Play, com muitos brinquedos sustentáveis; e a O que te quero dizer, com Retratos Escritos e Cartas, para receber um “retrato em palavras” ou pôr em palavras aquilo que sente por outra pessoa mas não sabe dizer.

