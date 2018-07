Câmara Municipal de Lisboa vai proibir copos de plástico

A novidade chegou em forma de publicação de Instagram, onde a autarquia informou a navegação da rede que a partir de 2020 os copos de plástico serão artigo non grato na cidade.

A partilha desta terça-feira conta já com mais de 1300 gostos (sembre a subir), mais de meia centena de comentários na sua maioria a subscrever a iniciativa. Há também quem peça soluções mais radicais como abolir mesmo tudo que seja de plástico, dos copos aos pratos e palhinhas; ou ainda uma campanha para as pontas de cigarros. Destacamos também a proposta de alguém que pede a campanha do "Traga o seu púcaro, evite o plástico" para as próximas Festas de Lisboa.

Em resposta a uma dúvida sobre a abrangência desta decisão, o município acrescenta que "o que está previsto é o fim das bebidas em copos de plástico descartáveis, sendo que a erradicação definitiva destes tipo de recipientes está prevista no Plano de Redução de Plástico Utilizado e Desperdiçado na Cidade de Lisboa. Uma estratégia aprovada em Assembleia Municipal e que será levada à Assembleia da República", no sentido de estender a medida ao resto do país.

Vale a pena lembrar que Lisboa vai ser a Capital Verde Europeia em 2020.

