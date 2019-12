Camila Cabello estreia-se a solo em Portugal no Rock in Rio

A estreia em Portugal da artista cubana Camila Cabello está confirmada para Junho de 2020, no Rock in Rio Lisboa. O festival encerra a mesma noite com Black Eyed Peas, no mesmo palco onde a banda actuou pela primeira vez, em 2004.

A Cidade do Rock foi a escolhida para a estreia a solo em Portugal, a 20 de Junho, de Camila Cabello, responsável por sucessos como Havana e Señorita. Na mesma noite, os americanos Black Eyed Peas regressam aos palcos nacionais e ao festival, depois de um concerto na edição deste ano do Rock in Rio Brasil. Estas confirmações juntam-se à já anunciada presença de Foo Fighters no dia seguinte, 21 de Junho.

Antes de se aventurar sozinha, Camila Cabello fez parte das Fifth Harmony, que actuou em Lisboa, no Campo Pequeno, em Outubro de 2016, dois meses antes de abandonar a banda. A solo, conta com vários singles de sucesso mundial e dois álbuns editados, Camila (2018) e Romance (2019). A artista já conquistou três nomeações para os Grammy e dois Grammy Latinos, pelo tema “Mi Persona Favorita”, um dueto com o espanhol Alejandro Sanz.

Autores de sucessos como “Where Is the Love?”, “Let’s Get It Started” e “I Gotta Feeling”, Black Eyed Peas têm mais de duas décadas de carreira, sete álbuns de originais, mais de 76 milhões de cópias vendidas em todo o mundo e 87 prémios, entre os quais seis Grammy e oito American Music Awards. Em 2020, no mesmo dia em que Camila Cabello sobe ao Palco Mundo, a banda regressa ao Rock in Rio Lisboa, 16 anos depois de ter marcado presença na primeira edição portuguesa do festival, em 2004.

O Rock in Rio Lisboa estará de volta ao Parque da Bela Vista em Junho de 2020, para dois fins-de-semana consecutivos, com concertos nos dias 20, 21, 27 e 28. Ao todo, vão contar-se mais de 12 horas de entretenimento por dia, em 14 espaços de atracções, incluindo um Rock in Rio Kids, um “quarteirão” dedicado ao gaming, uma “nova e surpreendente” roda gigante, uma montanha-russa com tecnologia de realidade virtual e uma “Rock Street” dedicada à cultura asiática. Os bilhetes já estão à venda na Fnac (Pack Experiências Rock in Rio powered by FNAC, que custa 69€, o preço do bilhete diário) e através do Cartão Continente (edição limitada de bilhetes com 20% de desconto).

+ Concertos em Lisboa em Janeiro