Campo de Ourique popular: Toy canta os parabéns ao mercado

O Mercado de Campo de Ourique comemora o sexto aniversário a 6 de Dezembro, dia em que serão inaugurados dois novos espaços. Toy é o cabeça de cartaz da festa. A entrada é livre.

Inaugurado em 2013, o renovado Mercado de Campo de Ourique está prestes a soprar seis velas. Para celebrar a data especial, a 6 de Dezembro, a organização preparou um dia recheado de música e conta ainda com a abertura de dois novos espaços no mercado. Neste aniversário, como em qualquer outro, não faltarão muitos comes e bebes.

Estão agendados vários concertos para este dia, sendo que o destaque vai para a actuação de Toy. O cantor de “És tão Sensual”, “Chama o António” ou do mais recente hit “Coração não tem idade” sobe ao palco às 22.00. Antes, há um concerto de jazz do saxofonista Joel (13.00) e dos DNA (19.30). A banda de disco e funk Groovelanders dará o último concerto da noite (23.00), encerrando as festividades.

Ainda em modo de celebração, o mercado inaugurará um beerpoint, com sistema self-service de cerveja. Aqui, poderá jogar matraquilhos e setas, ou ver o seu jogo preferido nas novas televisões que irão estar espalhadas pela zona. Os mais novos também não foram esquecidos e vão ser presenteados com um novo espaço, o Mercado dos Pequeninos, com túneis e obstáculos para poderem brincar.

Como não poderia deixar de ser, a oferta gastronómica vai ser uma das principais protagonistas deste dia, estando planeadas degustações de todos os conceitos do mercado. A acompanhar, há as bebidas do bar Gin's Amicis e os vinhos e aperitivos da Aperol Spritz da Casa Santos Lima.

Prepare-se ainda para ficar surpreendido com os truques dos malabaristas que passarão pelo mercado à noite (21.30). Se se sentir com sorte, poderá experimentar a roda de prémios instalada no local.

“É muito importante para nós continuarmos a trazer dinamismo ao bairro e sobretudo festejarmos com quem nos visita. Numa época em que, cada vez mais, as grandes superfícies tendem a substituir os espaços locais, orgulhamo-nos de revitalizar o comércio tradicional, mantê-lo vivo e até mesmo torná-lo trendy e atraente para o consumidor”, diz em comunicado o CEO do Grupo SC, Diogo Sousa Coutinho, que gere o Mercado de Campo de Ourique. Texto editado por Hugo Torres



