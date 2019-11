Mercado no Bairro parte à conquista de Campolide

A primeira edição do Mercado no Bairro em Campolide acontece entre esta terça e quarta-feira.

Depois do Lumiar, Avenida da República, Príncipe Real ou Miradouro de Santa Catarina, o Mercado no Bairro ocupa Campo de Ourique entre terça e quarta-feira, das 10.00 às 18.00.

As barraquinhas vão estar instaladas num espaço ao ar livre nas traseiras do Restaurante Valenciana (na imagem), localizado na Avenida Conselheiro Fernando de Sousa, e são vários os projectos de artesanato português que, como sempre, vão marcar presença na iniciativa Mercado no Bairro. Mais uma oportunidade para encher o sapatinho no Natal que se aproxima.

O evento é feito em colaboração com a Junta de Freguesia de Campolide.

Avenida Conselheiro Fernando de Sousa (Campolide). Ter-Qua 10.00-18.00

