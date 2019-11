O novo Adamastor vai ter o mercado de Natal com a melhor vista de Lisboa

Após uma época conturbada, o Miradouro de Santa Catarina vai regressando à normalidade. E já tem um Mercado de Natal a caminho.

Fechou ao público no Verão do ano passado para reabrir mais de um ano depois, a 11 de Outubro, com espaços verdes renovados e novas grades que vedam o acesso entre as 23.30 e as 07.30.

Mas a inauguração oficial aconteceu apenas na passada sexta-feira, 8 de Novembro, com a presença de Fernando Medina e Carla Madeira, presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia que anunciou um Mercado de Natal que irá ocupar o miradouro três dias por semana, com produtos e iguarias artesanais.

O mercado arranca esta quinta-feira, 14 de Novembro, e acontece de quinta-feira a sábado até ao Natal, entre as 10.00 e as 19.00.

