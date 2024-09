Campo de Ourique vai ter dois novos parques infantis

As previsões apontam para que as obras do metro junto ao Jardim da Parada, em Campo de Ourique, comecem no início de 2025, o que tornará o parque infantil inutilizável durante vários meses. Como medidas compensatórias, a empresa Metropolitano de Lisboa chegou a acordo com a autarquia, comprometendo-se com o financiamento de dois novos parques na freguesia. A construção dos equipamentos, um na Praça Afonso do Paço e outro junto à Igreja Santo Condestável, começa no próximo mês de Outubro, avançou o presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, Hugo Vieira da Silva, à Time Out.

No primeiro caso, a acompanhar a criação do parque está o projecto de requalificação da praça, que implica a plantação de 11 árvores, o reordenamento do estacionamento e a introdução de passadeiras mais seguras. "As árvores existentes serão preservadas e serão plantadas mais árvores, mantendo-se e requalificando-se a zona de estadia com oferta de mobiliário urbano e plantações diversas, contribuindo para o aumento da estrutura verde da freguesia", pode ler-se no descritivo do projecto. A Junta propôs, ainda, a criação de uma estação de bicicletas GIRA no mesmo local.

Três parques depois das obras do metro

O outro parque infantil programado ficará junto à Igreja Santo Condestável, no jardim que foi recentemente requalificado, com a retirada de vedação, entre outras pequenas intervenções, ficando a freguesia dotada de três equipamentos do género, já que, depois de concluídas as obras do metro, o parque infantil do Jardim da Parada voltará a poder ser utilizado, assegura o presidente da Junta. "Campo de Ourique é uma freguesia que rejuvenesceu muito, tem muitas famílias e uma pressão pedonal gigante. E a verdade é que o parque infantil do Jardim da Parada já está sobrelotado. Precisamos de mais", afirma o responsável.

