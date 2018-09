Campo Mártires da Pátria recebe festa do Dia do Animal

A efeméride assinala-se a 4 de Outubro, mas no Campo Mártires da Pátria o Dia Mundial do Animal celebra-se já este fim-de-semana com várias actividades.

Pode aprender, pode caminhar, pode comprar neste evento promovido pela Junta de Freguesia de Arroios com a ajuda da Comissão de Bem-Estar Animal da Assembleia de Freguesia. Logo a partir das 09.30 já vai estar tudo instalado: uma feira de artesanato com artigos para os animais, uma mostra de associações e outras entidades dedicadas aos patudos, segways prontas para dar uma volta e uma exposição chamada "O meu Animal de Estimação", feita por crianças do projecto Intervir para o Futuro. Fofinho.

Mas a agenda de eventos vai estar imparável. Entre as 10.00 e as 12.00, há sessão de autógrafos de Filomena Lança, autora do livro Calvin Esparguete, Diário de Um Gato Citadino, que tem sido um sucesso de vendas, mas é provável que o herói das histórias não possa comparecer por motivos de agenda (já se sabe que tem sempre muitos amigos para visitar).

Se para a festa levar alimentação para animais tem direito a participar em diversas actividades, como uma Cãominhada (às 10.00 e às 15.00) e provas de orientação destinadas a crianças e seus animais de estimação (das 10.00 às 17.00). Nestes casos, os bens angariados revertem para uma associação ainda por definir.

A festa termina às 18.00, mas antes ainda pode participar no workshop “Como abordar e cumprimentar cães na rua” (11.00) e na conversa “Acupuntura e quiroprática animal – o que é?” (16.00). Entre as 10.00 e as 12.00 e depois entre as 15.00 e as 17.00 há uma exibição de volteio.

+ Conhece Calvin, o gato mais famoso da Colina de Santana? A sua vida deu um livro

+ Dia Mundial do Animal celebra-se com sessão de cinema no Jardim Zoológico