Conhece Calvin, o gato mais famoso da Colina de Santana? A sua vida deu um livro

Nós conhecemos, mas agora o gato mais popular da Colina da Santana tem a sua biografia prestes a ser publicada. Calvin Esparguete, Diário de Um Gato Citadino, editado pela Dom Quixote, conta as suas aventuras por Lisboa.

A jornalista Filomena Lança lançou um livro. Não foi o primeiro, mas é o mais divertido. Calvin é um gato popular, simpático e aventureiro e agora as suas histórias deram origem a uma biografia. E são muitas.

Um gato cinzento, amigável, imponente, senhor de si mesmo e guloso vagueia calmamente pelas ruas que lhe são mais próximas, sempre envergando uma coleira com uma chapinha que o identifica como Calvin e com um número de telemóvel associado. O número é dos seus tutores que tentaram de tudo para que o bichano não saltasse o muro do jardim lá de casa, onde existem mais dois gatos. Mas este herói é bem mais determinado e não gosta de ficar só por ali.

Os vizinhos de Calvin conhecem-no bem e vão dando conta do seu paradeiro. Enviam mensagens e fotografias. Aliás, na página oficial de Facebook deste artista já era possível acompanhar algumas das suas aventuras, como a publicação que replica uma mensagem de um (ou uma) babysitter não solicitado: "Esparguete no nº X, acabou com o stock de fiambre. Ronrona satisfeito". Convém esclarecer que o segundo nome é Esparguete, mas serve apenas para chamar este gatinho de 16 anos quando se porta mal, tal e qual acontece com os seres humanos (Sofia Francisca venha já aqui!). A comida preferida do Calvin passa mais por fiambres e latinhas gourmet.

Calvin tem o mundo às suas patas. E agora tem um livro que dá conta da sua biografia, um convite endereçado a Filomena Lança pelas Publicações Dom Quixote. Já nos tínhamos cruzado com Calvin, mas o gato não dá muita conversa. Por isso, falámos com a autora que nos contou como foi a primeira vez. "Arranjou maneira de saltar o arame farpado. Ficámos preocupados, com medo que acontecesse alguma coisa", explicou Filomena ao relembrar a primeira escapada do Calvin do conforto do lar há sensivelmente 12 anos.

Um dos maiores sustos foi quando receberam um alerta que dava conta da intenção deste aventureiro em andar de metro. "Ele desceu as escadas do metro dos Restauradores. Estávamos no trabalho e não o podíamos ir buscar. Nesse dia telefonaram às quatro da manhã e ele estava na Rua da Palma, na casa de uns miúdos." Noutra fase da sua vida, Calvin chegou a estar desaparecido seis meses e a sua família achou que ele nunca mais ia voltar, acalentando no entanto uma ténue esperança do seu regresso. Um dia voltou pela sua própria pata, por onde andou permanece uma incógnita.

Há mais aventuras por descobrir neste novo livro de Filomena Lança, cujo lançamento oficial acontece a 10 de Julho. Mas já pode fazer a sua encomenda online.



+ Há um guia da felicidade para amigos de quatro patas



+ Cinco hotéis que aceitam animais de estimação em Portugal



+ Estas creches são para miúdos de quatro patas