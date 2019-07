Campolide promove feira de trocas e visita guiada a uma agrofloresta urbana

No Bairro da Bela Flor, em Campolide, está a ser criada uma agrofloresta em ambiente urbano. Se ainda não a visitou, pode aproveitar este sábado, depois da primeira feira de trocas, de roupa e acessórios a plantas e sementes. A entrada é livre e é a oportunidade perfeita para destralhar a vida.

O evento “Troca-te! na agrofloresta” está marcado para 27 de Julho, a partir das 15.00. O objectivo é alertar para um consumo consciente e sustentável e reforçar o sentido de comunidade, através de uma feira de trocas e de uma visita guiada à agrofloresta sintrópica que está a ser criada no Bairro da Bela Flor.

“Numa altura em que as questões ambientais assumem uma maior importância e que o contexto de produção nacional e internacional tem de pesar o seu incontornável impacto ambiental, é necessário mostrar formas alternativas e divertidas de consumir e produzir”, pode ler-se em comunicado.

Entre as 15.00 e as 19.00, poderá trocar roupa, acessórios, livros, CDs e DVDs, artigos para casa, brinquedos e até plantas e sementes. Pelo meio, entre as 16.30 e as 17.30, é convidado a visitar o projecto Bela Flor Respira, da Circular Economy Portugal (CEP), financiado pelo programa BIP/ZIP da Câmara Municipal de Lisboa, para promover a transição agroecológica da comunidade do Bairro Bela Flor, abrindo-a também à cidade.

“Envolvendo a comunidade no aproveitamento de um terreno expectante num dos bairros da freguesia, o programa pretende implementar um projecto agroflorestal pioneiro em meio urbano, com uma equipa de formadores composta por elementos qualificados com experiência na implementação deste sistema no Brasil”, lê-se na página de Facebook do evento “Troca-te! na agrofloresta”, uma co-produção do projecto Bela Flor Respira e do Troca-te!, que surgiu em 2011 para promover a ecologia, a economia da partilha e um estilo de vida mais sustentável através de trocas.

Para participar, não é necessária qualquer inscrição, basta aparecer com sete artigos em bom estado para trocar. Além de ser possível trocar artigos de diferentes categorias (por exemplo, livros por CDs), haverá ainda um provador para experimentar roupa. Se estiver na dúvida sobre o que pode ou não levar para trocar, pode consultar as regras no evento do Facebook.

Bairro da Bela Flor. Rua José da Felicidade Alves 2, 1070-361 (Campolide). Sáb 15.00-19.00.

