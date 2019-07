Surreal Tropical regressa ao Jardim do Torel para um final de tarde musical

O Surreal Tropical regressou pela primeira vez em formato ao ar livre no mês de Maio. Agora, já na quinta edição, leva ao Jardim do Torel, um dos miradouros mais emblemáticos da cidade, mais um final de tarde ao som de ritmos brasileiros.

Um Verão não fica completo sem uma festa para abanar a anca e bater o pé. Como é habitual, o aquecimento da pista de dança estará a cargo do Tributo 100 Anos de Samba, concebido pela portuguesa Daniela Mendes, que promete homenagear a história da música brasileira e dos seus compositores com êxitos de Noel Rosa, Cartola, Dona Ivone Lara ou Martinho da Vila.

Neste trópico musical, Selecta Alice – curadora do palco Sacred Fire, no Boom Festival – prolongará a noite com viagens sonoras à volta do mundo e paragens obrigatórias em África, América Latina, Balcãs e Índia.

O Bananacafe voltará a estar responsável por servir as bebidas em copos reutilizáveis. À semelhança do sucedido no último Surreal Tropical, terá de pagar uma caução, mas será devolvida depois de entregar o copo.

Jardim do Torel. 26 de Julho. Sex 18.00-22.00. Entrada livre.

