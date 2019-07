Festival vintage chega ao Palácio Baldaya em Setembro com concertos grátis

Durante três dias, o Palácio Baldaya vai receber exposições, desfiles de pin-ups e concertos. Conte com surf rock, blues, muita rockabilly e música dos anos 50 e 60 no alinhamento. A entrada é grátis.

O Baldaya Vintage Fest estreia-se em Setembro no Palácio Baldaya. A abertura está marcada para 13 de Setembro, às 20.00, com a inauguração de uma exposição de fotografia de Carlos Morais Silva. Com entrada livre, esta co-produção do The Voodoo Club e do Twice Twice Baby, em parceria com a Junta de Freguesia de Benfica, une-se à Associação Careca Power, para apoiar doentes oncológicos através de donativos recebidos durante o evento.

No primeiro dia deste novo festival, poderá ainda contar com DJ set do The Voodoo Club, que se repete nos restantes dias. Já a 14 de Setembro, as portas do Palácio Baldaya abrem mais cedo, por volta das 15.00, com uma exposição de carros e motas clássicas, com curadoria dos Smashing Moskitos. Segue-se um desfile de pin-up e três concertos. No alinhamento, o surf rockabilly d’Os Cardosos, o blues dos Little Orange e a vibe dos anos 50 e 60 dos Lucky Duckies.

No dia seguinte, 15 de Setembro, o Baldaya Vintage Festival volta a começar às 15.00, com mais um desfile de pin-up. Para animar a noite, há concertos de The Jagwires, T. Perry and the Bombers e A.J. & The Rockin’ Trio.

Durante os três dias, pode ainda contar com um mercado onde encontrará marcas como a Old Pearls – Make Up & Vintage Hair Styling, MrZombie (loja de jogos e consola), Mecanica Craft Beer (cerveja artesanal), Moustache Sardine (t-shirts), Barbearia Fonseca Vintage, Madame Bizarre Boutique (acessórios e roupa para mulher), Francis Grave Tattooer, Raging Planet (editora de música), Groovie Records (editora de música), The Hound Dog Vintage (roupa e artigos em segunda mão), Jinger’s (roupa nova com toque vintage) e Bazaar Vintage (roupa, acessórios e artigos vintage).

Palácio Baldaya. De 14 a 15 de Setembro. Sex a partir das 20.00, Sáb-Dom a partir das 15.00. Entrada livre.

