Fnac leva festival de música grátis ao Pavilhão Carlos Lopes

O festival Fnac Live regressa a Lisboa em Setembro, mas muda de casa para a sua sétima edição. O Capitólio é substituído pelo Pavilhão Carlos Lopes, que será palco de concertos grátis de talentos nacionais.

Este ano, o Fnac Live, marcado para 14 de Setembro, das 14.00 às 02.00, conta com menos um dia de música e um palco diferente. O Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, foi o local escolhido para esta edição, mais uma vez de entrada livre. No cartaz, há nomes como Orelha Negra, Best Youth e Joana Espadinha.

A programação para esta 7.ª edição contempla tanto talentos já consagrados pelo público como artistas emergentes da música nacional. Glockenwise, Tape Junk, Cassete Pirata, Churky, Yagmar, They Must Be Crazy e a rapper Russa completam o alinhamento.

“Palco para artistas portugueses emergentes, onde já subiram nomes como os Novos Talentos FNAC Capicua, Deolinda, PAUS ou Samuel Úria, o FNAC Live 2019 promete uma agenda com muita animação e novidades”, lê-se em comunicado.

Pavilhão Carlos Lopes. 14 de Setembro. Sáb 14.00-02.00. Entrada livre.

