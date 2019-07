Carlão, Xutos & Pontapés e Márcia dão concertos grátis nas Festas de Loures

O ritmo que faz a diferença é o lema das Festas de Loures, que este ano assinalam os 133 anos do concelho. Entre as várias propostas de animação ao ar livre, destacam-se os concertos grátis. Diabo na Cruz, Carlão, Xutos & Pontapés e Márcia fazem parte do alinhamento.

As Festas de Loures regressam a 25 de Julho, com várias actividades grátis, desde teatro e animação de rua a exposições e visitas guiadas, no Jardim Municipal Major Rosa Bastos, na Rua da República e no Parque de Estacionamento das Tinalhas. À noite, há concertos no Palco Mundos e no Palco Loures.

O evento começa às 18.00 de 25 de Julho, no Jardim Municipal Major Rosa Bastos, com cerca de sete actividades, incluindo troca de livros e jogos tradicionais. Poderá contar também com um insuflável e uma cama elástica, para pôr os miúdos a saltar. A partir das 20.00, na Rua da República, há caricatura ao vivo por Ricardo Galvão e espectáculos da Companhia XPTO. Mais tarde, destaca-se o concerto de Diabo na Cruz, às 22.30, no Palco Loures, no Parque de Estacionamento das Tinalhas.

No dia seguinte, 26 de Julho, os Paços do Concelho recebem a cerimónia de hastear da bandeira, às 09.00, seguindo-se uma série de percursos pelo património. Com duração de duas horas e meia, a participação é grátis, mas é necessária inscrição até 24 de Julho (dc-museus@cm-loures.pt). Já entre as 17.00 e as 00.00, há actividades a decorrer no Jardim municipal Major Rosa Bastos, onde o Palco Mundos se ergue a partir das 22.30, com concerto da Banda dos Bombeiros de Loures, que terá como convidados André Sardet, Ana Lains e Abel Chaves. Se preferir, pode ouvir Raquel Tavares, à mesma hora mas no Palco Loures. Antes, das 18.00 às 23.00, há animação de rua na Rua da República.

No dia 27 de Julho, além das actividades programadas para o Jardim Municipal Major Rosa Bastos e para a Rua da República, destacam-se o torneio de xadrez, às 14.00, nos Paços do Concelho; Tempestade, uma peça de teatro para toda a família, a partir da obra de William Shakespeare, às 19.00, no Cineteatro de Loures; e o espectáculo de videomapping, fogo e cor, às 23.30, na Praça da Liberdade. A partir das 21.00, há Márcia no Palco Mundos, seguida do projecto Edu Miranda Trio, com Dino D’Santiago e João Pedro Santos, às 23.00. No Palco Loures, Carlão dá música a partir das 22.30.

No último dia, 28 de Julho, há mais percursos pelo património, a partir das 09.00, e uma visita guiada ao Cemitério de Loures, às 10.00 e às 14.00. Durante o dia, repetem-se ainda as actividades no Jardim Municipal Major Rosa Bastos (das 16.00 às 22.30) e na Rua da República (a partir das 21.00). No Palco Mundos, há concertos de Nôs Morna (19.00) e Ciganos d’Ouro (20.30), enquanto ao Palco Loures sobem Xutos & Pontapés às 22.30.

Entre 25 e 28 de Julho, decorre ainda uma Feira de Rua, na Rua da República, com participação do comércio local, para visitar quinta-feira, das 21.30 às 00.30, e de sexta a domingo, das 19.00 às 00.30. É possível consultar o programa completo no site da Câmara Municipal de Loures.

Vários locais em Loures. De 25 a 28 de Julho. Qui 18.00-00.00 e Sex-Dom 9.00-00.00. Entrada livre.

